حافظ على قلبك بالتدفئة.. دراسة تكشف خطورة الشتاء على هؤلاء المرضى

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قالت أخصائية أمراض القلب في “كليفلاند كلينيك”، ليزلي شو، إن البرد يجعل القلب ينبض بشكل أسرع، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، داعية إلى الحفاظ عليه بالتدفئة الجيدة.

وأوضحت أن رد فعل الجسم الأول تجاه الطقس البارد هو محاولة التدفئة، لذلك تنقبض الأوعية الدموية للاحتفاظ بالحرارة. ينبض القلب أيضًا بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. كل ذلك يمكن أن يكون له تأثير على القلب، وفق “سكاي نيوز”.

وأشارت إلى أن الجسم عندما يصبح عاجزًا عن إنتاج طاقة كافية للحفاظ على درجة حرارة الأعضاء الداخلية دافئة بدرجة كافية، تظهر أعراض مثل التشوش الذهني وردود الفعل البطيئة والرعشة والنعاس.

أمراض القلب

وبينت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، فإن العمل الإضافي الذي يتعين على الجسم القيام به للبقاء دافئًا يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر وربما حتى نوبة قلبية.

وحذرت شو الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأجواء الباردة قائلة: “يتعرض القلب لضغط أكبر عندما يجتمع الطقس البارد والنشاط الرياضي القوي أو حتى المشي عبر الثلوج الكثيفة”.

وأضافت أنه “من الضروري لمن يقوم بمثل تلك الأنشطة أخذ فترات استراحة متكررة حتى لا يحدث ضغط على القلب، ومن المهم أيضًا المحافظة على رطوبة الجسم عن طريق شرب السوائل وارتداء ملابس توفر الدفء”.

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