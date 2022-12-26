الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة تكشف سببًا غير متوقع لمشاكل النوم
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دراسة تكشف سببًا غير متوقع لمشاكل النوم

دراسة تكشف سببًا غير متوقع لمشاكل النوم

دراسة تكشف سببًا غير متوقع لمشاكل النوم
٠٨:٣٩:٢٨ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ربطت دراسة حديثة بين التعرض غير الكافي لأشعة الشمس أثناء النهار ومشاكل النوم ليلاً، وفقًا لروسيا اليوم.

ووجدت الدراسة أن النوم المتأخر أمر شائع في أشهر الشتاء، والأمر كله يتعلق بكمية الضوء التي نحصل عليها خلال النهار.

نتائج الدراسة على 500 طالب 

وقام الباحثون بوضع أجهزة قابلة للارتداء في المعصم لمتابعة أنماط النوم والتعرض للضوء لأكثر من 500 طالب في جامعة واشنطن (UW) في الولايات المتحدة من 2015 إلى 2018.

واكتشف الباحثون أن الطلاب كانوا ينامون في وقت متأخر من المساء، ويستيقظون في وقت متأخر من الصباح خلال فصل الشتاء، عندما تكون ساعات تعرضهم لضوء النهار في الحرم الجامعي محدودة.

ونصح الباحثون بضرورة الحصول على قدر من أشعة الشمس اليومية إذا كان الشخص يرغب في النوم الهادئ.

التعرض لأشعة الشمس ضروري 

في سياق متصل، قال المركز الاتحادي للتغذية إن أشعة الشمس تعد من المصادر البارزة لإمداد الجسم بفيتامين “د”، مشددًا على أهمية التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى 25 دقيقة.

وأوضح المركز أن فيتامين “د” يمتاز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والأعصاب.

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ماذا يحدث حين يتعرض جسمك لأشعة الشمس لـ25 دقيقة؟

الكلمات الدلالية:
أشعة الشمس الشمس النوم فيتامين « د » قلة النوم مشاكل النوم

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