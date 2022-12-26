تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير عوائد الأصول العقارية على صرف الدعم

تواصل- فريق التحرير:

حث برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، على ضرورة الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين، سأل عن تأثير عدم الإفصاح عن الأصول العقارية على الدعم وما إذا كان ذلك ضروريًا.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها”.

وأوضح أن الإفصاح يكون عبر الدخول في “حساب المؤجر من خلال (الإفصاح عن الدخل) ومن ثم الضغط على أيقونة إضافة دخل واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وتحديد مصدر الدخل (العوائد العقارية)، ثم إضافة الدخل الشهري والضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ”.

والثلاثاء، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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