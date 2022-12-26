الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير عوائد الأصول العقارية على صرف الدعم
خدمة اليوم.. 10 خطوات للاستعلام عن نتائج درجات الطلاب
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أهم الأسباب وأيسر الطرق لتحقيق الأمنيات
«هيئة الهلال الأحمر» تكشف المناطق المستفيدة من الخدمات الطبية الجوية
بينها الوقاية من السرطان.. 7 فوائد للبنجر عند تناوله بانتظام
3 تنبيهات تحكم تأثيره السلبي.. لا تتناول #الشاهي في هذا الوقت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير عوائد الأصول العقارية على صرف الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير عوائد الأصول العقارية على صرف الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن حول تأثير عوائد الأصول العقارية على صرف الدعم
٠٨:٣٥:٥٢ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

حث برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، على ضرورة الإفصاح عن عوائد الأصول  العقارية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين، سأل عن تأثير عدم الإفصاح عن الأصول العقارية على الدعم وما إذا كان ذلك ضروريًا.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها”.

وأوضح أن الإفصاح يكون عبر الدخول في “حساب المؤجر من خلال (الإفصاح عن الدخل) ومن ثم الضغط على أيقونة إضافة دخل واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وتحديد مصدر الدخل (العوائد العقارية)، ثم إضافة الدخل الشهري والضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ”.

والثلاثاء، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»

«حساب المواطن» يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ 61

 

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأصول العقارية حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
المفتي: تجسيد شخصية «ابن حنبل» في عمل درامي أمر مرفوض

المفتي: تجسيد شخصية «ابن حنبل» في عمل درامي أمر مرفوض

٠١:٤٣ م، السبت، ٢٧ مايو ٢٠١٧
هاشتاق “وش نوع قهوتك” يتصدر الترند.. فهل ارتفعت أسعار القهوة في المملكة؟

هاشتاق “وش نوع قهوتك” يتصدر الترند.. فهل ارتفعت أسعار القهوة في المملكة؟

٠٤:٥٣ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
«رويترز»: ميزانية المملكة الدفاعية تصل لـ87 مليار دولار بحلول 2020

«رويترز»: ميزانية المملكة الدفاعية تصل لـ87 مليار دولار بحلول 2020

٠٦:٥٣ م، السبت، ١٨ فبراير ٢٠١٧
«إكسبرس تريبيون»: تراجع تحويلات الباكستانيين من المملكة ودول الخليج

«إكسبرس تريبيون»: تراجع تحويلات الباكستانيين من المملكة ودول الخليج

١١:٢٦ ص، السبت، ١١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *