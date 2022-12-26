بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أهم الأسباب وأيسر الطرق لتحقيق الأمنيات

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن أهم الأسباب وأيسر الطرق لتحقيق الأمنيات هو الدعاء.

إن الله على كل شيء قدير

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن الدعاء من أهم وأيسر أسباب تحقيق الأمنيات للإنسان في الدنيا والآخرة، لأن الله على كل شيء قدير.

الدعاء من أهم أسباب تحقيق الأمنيات

وأضاف أن العبد يدعو ربًا عظيمًا قديرًا بيده خزائن السماوات والأرض، «إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون»، مؤكدًا أن الدعاء من أهم أسباب تحقيق ما يتمناه الإنسان وما يرجوه، ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على الدعاء.

الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه

وأشار إلى أن الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه وأن يلجأ إليه ويسأله، وأنه سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: «هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة».

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