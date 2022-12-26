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«هيئة الهلال الأحمر» تكشف المناطق المستفيدة من الخدمات الطبية الجوية

«هيئة الهلال الأحمر» تكشف المناطق المستفيدة من الخدمات الطبية الجوية

«هيئة الهلال الأحمر» تكشف المناطق المستفيدة من الخدمات الطبية الجوية
٠٨:٠٥:٣٣ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت «هيئة الهلال الأحمر» عن خطة لتشغيل الخدمات الطبية الجوية في مختلف المناطق عبر منافسة عامة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

وقالت الهيئة إن الشركات التي يحق لها الدخول في دعوات الـتأهيل لابد أن تكون مرخصة في مجالات الأنشطة الطبية وأنشطة النقل والتخزين.

وتقرير تحديد موعد ليكون آخر موعد استقبال الاستفسارات وهو 19-6-1444 .

المناطق المستفيدة من المشروع

وبالنسبة للمناطق المستفيدة فهي: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان و نجران والباحة والجوف.

معلومات عن المشروع

1- في شهر فبراير 2022، أعلنت الهيئة إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في الرياض بعد فترة توقف استمرت سنوات.

2 – شهد المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه ليكون داعمًا للعمل الإسعافي على الأرض

3- أسهم المشروع في اتساع الرقعة الجغرافية للخدمة الإسعافية.

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