ماذا يجري؟ مناورات عسكرية صينية ضخمة ونشر 71 طائرة حربية حول تايوان

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم، أنها سجلت تحرك 71 طائرة وسبع سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تايوان ترد بطائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ

وأوضحت أن قواتها المسلحة أرسلت طائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية للرد على التصرفات المرفوضة من الصين.

دورية جوية لمراقبة الوضع

وأكدت الوزارة، أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

الصين تجري تدريبات عسكرية حول الجزيرة

وأمس، أعلن الجيش الصيني أنه ردًا على تصاعد التواطؤ بين واشنطن وتايبيه، فقد أجرى تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وتسعى للاستقلال عن الصين.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، أجرت تدريبات دورية مشتركة حول جزيرة تايوان.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات المسلحة للجزيرة رصدت 39 طائرة وثلاث سفن تابعة للجيش الصيني وهي تقترب من الجزيرة.

تايوان دولة تتمتع بالحكم الذاتي

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع «تايبيه» وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا غير قابل للنقاش، حيث تنظر بكين إلى الجزيرة على أنها جزء لا يتجزأ من الصين، في حين تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

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