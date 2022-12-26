بشرى سارة.. 90% من حالات العقم أصبحت قابلة للعلاج بهذه التقنية

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قال الدكتور جمال الكندري، أول اختصاصي أجنة كويتي معتمد من الجمعية الأمريكية لعلاج العقم في مستشفى وارة، إن 90% من حالات العقم أصبحت قابلة للعلاج، مع التقنيات الحديثة، وخاصة طفل الأنابيب.

طفل الأنابيب

وأوضح لصحيفة “القبس” أن هناك حالات خاصة للرجال والنساء ننصح بعدها بالحمل عبر تقنية طفل الأنابيب، كالآتي:

– حالات تخص الرجال، أبرزها:

1 – ضعف في جودة أو كمية الحيوانات المنوية.

2 – عدم وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي.

– حالات تخص النساء:

1 – اضطرابات في الدورة الشهرية وعملية التبويض.

2 – انسداد قنوات فالوب.

3 – تشوهات في الرحم.

4 – وجود تليفات أو التصاقات في الرحم.

وأشار الكندري إلى أن تقنية طفل الأنابيب تسمح باختيار الأجنة السليمة والخالية من بعض الأمراض الوراثية، حيث يمكن فحص الأجنة في المختبر قبل زرعها (غرسها في بطانة الرحم)، ما يسمح بتشخيص بعض الأمراض الوراثية، سواء تلك الموجودة في الزوج أو الزوجة.

وبين أنه كلما كان سن المرأة أصغر، كلما ارتفعت نسبة نجاح الحمل عبر طفل الأنابيب من أول محاولة، وذلك لأن نسبة الفشل ترتفع بعد تعدي المرأة 35 سنة عمومًا.

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