3 تنبيهات تحكم تأثيره السلبي.. لا تتناول #الشاهي في هذا الوقت

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حذرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة مارغريتا لفوفا من تناول الشاهي (الشاي) بعد الأكل مباشرة، لأن ذلك قد يعيق امتصاص الحديد من الطعام، بحسب صحيفة إزفيستيا.

وقالت إن الشاهي يحتوي على مواد دباغية هي التانينات التي تعيق عملية امتصاص الحديد من الطعام، مشيرة إلى أن مستوى التأثير السلبي للمشروب يعتمد على 3 أشياء هي:

1- صحة الشخص.

2- نوعية وكمية الشاهي

3- وقت شربه.

كمية الشاهي ونوعيته تتحكم في مدى تأثيره

وأضافت: تكمن المسألة في نوعية وكمية الشاهي التي يتناولها الشخص ومن الأفضل عدم تناوله مع الطعام وبعده مباشرة.

أما عن أفضل الأوقات التي يمكن فيها تناول الشاهي، أضافت: يفضل تناوله في الصباح إذا كان الشخص لا يعاني من قصور كلوي أو حصى في الكلى أو ارتفاع في مستوى حمض البوليك.

واختتمت: بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في تناوله في الصباح، فإنه يجب مضي 40 دقيقة تقريبًا على وجبة الإفطار قبل الشروع في تناوله.

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