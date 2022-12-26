«الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى».. طريقة هندسية لمشي القطط (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو شاركته حسابات عبر تويتر طريقة المشي عند القطط، موضحا أن لديها طريقة دقيقة للمشي تسمى التسجيل المباشر.

طريقة فريدة في المشي

وتقع كفوف القطط الخلفية، حسب ما أظهره الفيديو، داخل مكان كفوفهم الأمامية ، مما يقلل الضوضاء والمسارات المرئية ، مع ضمان ثبات قدم أكثر.

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منها نوعان: برية وأليفة

ويعتبر القِطّ واسمه العلمي: Felis catus، هو نوع من أنواع الثدييات آكلات اللحوم، وهو الحيوان الوحيد المستأنس من فصيلة السنوريات، وغالبا ما يشار إليه باسم القط المنزلي لتمييزه عن باقي أفراد عائلته من القطط البرية.

ويمكن أن تكون القطط إما قطط منزلية أو قطط مزارع أو قطط برية، والفئة الأخيرة تتجول بحرية وتتجنب التواصل مع البشر.

يحبذ البشر رفقة القطط المنزلية نظرا لقدرتها على اصطياد القوارض، حيث تم تحديد حوالي 60 سلالة قطط من خلال سجلات القطط المختلفة.