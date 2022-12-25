تحذير لمرضى الكوليسترول.. الجرعة العالية من هذه الأدوية تضر بالعظام

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كشفت دراسة حديثة، أن الذين تناولوا جرعة عالية من عقار خفض الكوليسترول معرضون لزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ووفقا للدراسة التي أجريت في جامعة فيينا، بمشاركين من الجنسين في النمسا، فإن الجرعة الكبيرة من دواء ستاتين، أو سيمفاستاتين، تؤثر على كثافة العظام، وفقا لتقرير نشره موقع “مديكال نيوز توداي”.

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ولاحظ الباحثون في الدراسة، أن هشاشة العظام لدى النساء أكثر بشكل طفيف مقارنة مع الرجال، بعد تناول جرعات عالية من أدوية خفض الكولسترول.

هذا ويصف الأطباء أدوية لخفض الكولسترول، أشهرها ستاتين، وأتورفاستاتين، ليبيتور، ورسيوفاستاتين كريستور، وسيمفاستاتين، زوكور، ولوفاستاتين، ميفاكور، وبيتافاستاتين، ليفالو، وورغم أن أدوية الكولسترول تخفض خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية، إلا أن لها آثاراً جانبية، تتضمن آلام العضلات وآلامها.

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