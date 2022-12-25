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إمارة منطقة الرياض تعلن فتح باب التوظيف على 13 وظيفة
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إمارة منطقة الرياض تعلن فتح باب التوظيف على 13 وظيفة

إمارة منطقة الرياض تعلن فتح باب التوظيف على 13 وظيفة

إمارة منطقة الرياض تعلن فتح باب التوظيف على 13 وظيفة
٠٢:٥٨:٥٥ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الرياض طرح 13 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية من المرتبة السادسة، حتى الثامنة عن طريق التعيين على سلم رواتب الموظفين العام، للرجال حملة البكالوريوس، الماجستير.

المسميات الوظيفية:

– مصمم نظم ممارس (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– مهندس مدني مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)

– مطور برامج (عدد 1 – المرتبة السابعة)

– مهندس إدارة مشاريع مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)

– مراجع داخلي مساعد (عدد 3 – المرتبة السادسة)

– أخصائي قانوني مساعد (عدد 4 – المرتبة السادسة)

الفئات المستهدفة في الإعلان:

– خريجي الدرجة الجامعية (البكالوريوس).

– خريجي درجة (الماجستير).

– الأولية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق للمتقدم إجراء الاختبار المهني المحدد للجامعيين.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة البيانات خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة يتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/6/8هـ عبر منصة جدارات:  ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/6/12هـ.

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