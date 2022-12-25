«لاعب الهلال ميشيل ديلغادو» يشيد بعظمة الصلاة وانتظام المسلمين في الصفوف

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أبدى اللاعب البرازيل ميشيل ديلغادو المحترف في صفوف نادي الهلال إعجابه الشديد بالإسلام والمسلمين واصطفافهم في الصلاة.

وقال ميشيل ديلغادو “شدني ولفت نظري محافظة المسلمين على الصلوات في أوقاتها المحددة”، وفقا لصحيفة “الرياضية”.

وأضاف اللاعب ديلغادو “أن جميع المسلمين يصلون في ساعة معينة ويصطفون بصف واحد أياً كانت الصفة أو المكانة لهم سواء كان فقيراً او غنياً”.

وتابع اللاعب ميشيل ديلغادو: “أنا لا أتحدث من دافع غيرة بل من نظرة إعجاب في الإسلام”.

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