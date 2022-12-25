الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الحربي» يوجه رسالة مهمة لمستخدمي تويتر في المملكة (فيديو)
إحباط أكبر عملية تهريب كبتاجون بـ«الأردن».. 6 ملايين حبة داخل «عجينة التمر»
استشاري: 4 أعراض يسببها فقر الدم في الجسم
لا عطلات في أوكرانيا.. كييف تحت القصف وانقطاع الكهرباء مستمر
بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة في رابغ
انهيار ثلجي في دولة أوروبية وأكثر من 10 أشخاص تحت أطنان من الثلوج

الرئيسية

 /

تقنية

 /

«الحربي» يوجه رسالة مهمة لمستخدمي تويتر في المملكة (فيديو)

«الحربي» يوجه رسالة مهمة لمستخدمي تويتر في المملكة (فيديو)

«الحربي» يوجه رسالة مهمة لمستخدمي تويتر في المملكة (فيديو)
٠٢:٤٥:١٦ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير التقني سالم الحربي رسالة مهمة لمستخدمي تطبيق تويتر في المملكة.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “للأسف لا يزال مفتاح المنطقة للمملكة محذوفاً من تطبيق تويتر حتى هذه اللحظة”.

وأضاف سالم الحربي “مهم جداً عدم حذف رقم هاتفك من حسابك أو تحديث رقم الهاتف لأنه سوف يغلق تماماً ويطلب توثيق رقم هاتف، ولن تستطيع إضافة رقمك مره أخرى”.

اقرأ أيضا:

«تويتر» يطلق ميزة جديدة.. تعرّف على تفاصيلها

وفي وقت سابق، أعلن موقع التغريدات المصغر “تويتر”، إطلاق ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.

وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على “تويتر”، لكن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لـ “تويتر” وعد في مطلع ديسمبر الجاري بإدخال هذه الميزة.

وذكر حساب الدعم الفني في “تويتر”، أن ميزة “عداد مشاهدات التغريدة” ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي “آي أو أس”، و”أندرويد”.

وبالنسبة إلى نسخة “تويتر” على الحواسيب، فسيكون الأمر قريبًا، وفقًا للحساب نفسه.

اقرأ أيضا:

أبرز 6 مميزات في التوثيق الجديد لـ «تويتر».. تعرف عليها

الكلمات الدلالية:
تطبيق تويتر تويتر سالم الحربي مستخدمي تويتر

مواد ذات صلة

المزيد
6 نصائح مهمة تمنع تسريب الـ«IP» الخاص بك عند استخدام «VPN أو Tor»

6 نصائح مهمة تمنع تسريب الـ«IP» الخاص بك عند استخدام «VPN أو Tor»

٠٤:٢٢ م، الأحد، ١٥ أبريل ٢٠١٨
“نوكيا” تكشف عن هاتفها الجديد “لوميا 525”

“نوكيا” تكشف عن هاتفها الجديد “لوميا 525”

١١:٥١ م، الأربعاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣
أدوبي توقف تطوير تطبيقات الحواسب اللوحية

أدوبي توقف تطوير تطبيقات الحواسب اللوحية

٠٨:٣٤ م، الأربعاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢
أداة أمان لـ «ويندوز» تزيل البيانات الحساسة بالكامل

أداة أمان لـ «ويندوز» تزيل البيانات الحساسة بالكامل

٠١:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *