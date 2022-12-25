«الحربي» يوجه رسالة مهمة لمستخدمي تويتر في المملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير التقني سالم الحربي رسالة مهمة لمستخدمي تطبيق تويتر في المملكة.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “للأسف لا يزال مفتاح المنطقة للمملكة محذوفاً من تطبيق تويتر حتى هذه اللحظة”.

وأضاف سالم الحربي “مهم جداً عدم حذف رقم هاتفك من حسابك أو تحديث رقم الهاتف لأنه سوف يغلق تماماً ويطلب توثيق رقم هاتف، ولن تستطيع إضافة رقمك مره أخرى”.

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وفي وقت سابق، أعلن موقع التغريدات المصغر “تويتر”، إطلاق ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.

وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على “تويتر”، لكن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لـ “تويتر” وعد في مطلع ديسمبر الجاري بإدخال هذه الميزة.

وذكر حساب الدعم الفني في “تويتر”، أن ميزة “عداد مشاهدات التغريدة” ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي “آي أو أس”، و”أندرويد”.

وبالنسبة إلى نسخة “تويتر” على الحواسيب، فسيكون الأمر قريبًا، وفقًا للحساب نفسه.

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