إحباط أكبر عملية تهريب كبتاجون بـ«الأردن».. 6 ملايين حبة داخل «عجينة التمر»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من إحباط أكبر وأضخم عملية تهريب حبوب الكبتاجون المخدرة بواقع 6 ملايين حبة.

وتفصيلا، أوضح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية في بيان، أن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر، بما يعادل 1000 كغم.

وأضاف أن كمية الكبتاجون، وُجدت مخبأة داخل عجينة التمر، والتي تعد واحدة من أكبر وأضخم الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددًا واحترافية التي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى الأردن.

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يذكرأن معبر الكرامة الحدودي أو مجمع طريبيل الحدودي هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق، ويقع بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار، ويبعد حوالي 320 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان، و 575 كلم عن العاصمة العراقية بغداد.

وفي وقت سابق تمكنت قيادة القوة البحرية والزوارق الأردنية، من إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن المياه الإقليمية الأردنية، على إحدى واجهاتها البحرية.

وحسب وسائل إعلام أردنية، حينها فقد جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري قيام شخص يحاول التسلسل سباحة، داخل المياه الإقليمية الأردنية.

وتم على الفور تحريك زوارق القوة البحرية ورد الفعل السريع البحري إلى الموقع، وتم ضبط المتسلل وبحوزته كمية من المواد المخدرة”.

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