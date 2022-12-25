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استشاري: 4 أعراض يسببها فقر الدم في الجسم

استشاري: 4 أعراض يسببها فقر الدم في الجسم

استشاري: 4 أعراض يسببها فقر الدم في الجسم
٠٢:١٧:٢٣ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بعض الأعراض التي يسببها فقر الدم في الجسم.

وقال د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن أعراض فقر الدم متعددة، أبرزها:

– الإرهاق والخمول

– الخفقان وألم الصدر

– ضيق النفس

– الدوخة

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ويتسبب فقر الدم في الأساس بنقص الحديد، لذلك ينصح العلماء بتناول الأغذية الغنية بالحديد لعلاجه وهي:

-المحار.

-الفاصولياء البيضاء.

-العدس.

-الشوكولاتة السوداء.

-التونا.

-البطاطا.

-السبانخ.

-الكاجو.

-الزبيب.

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الكلمات الدلالية:
أعراض فقر الدم أمراض الدم صحة عبدالله الذيابي فقر الدم

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