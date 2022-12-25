سطو وحرق.. أساليب مليشيا الحوثي لجباية الإتاوات من التجار

تواصل – فريق التحرير:

لجأت ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإجبار التجار الرافضين لدفع الإتاوات، إلى ابتكار أساليب إجرامية جديدة، منها الإيعاز إلى عصابات مسلحة لإطلاق الرصاص في ساعات الليل على متاجر ثم اقتحامها ونهبها، إضافة إلى إحراق البضائع في نقاط التفتيش والمستودعات.

هجوم على مركز تجاري

وشنت عصابة حوثية مسلحة، قبل أيام، هجوماً على مركز تجاري يتبع رجل أعمال وسط مركز محافظة إب، حسب وسائل إعلام يمنية.

وتخلل الهجوم إطلاق أعيرة نارية كثيفة من قبل المسلحين على المركز، ضمن محاولتهم مداهمته ونهب محتوياته، وذلك على خلفية رفض مالكه دفع إتاوات لمشرفي الجماعة في المحافظة.

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نهب محال تجارية

وأفادت تقارير محلية، بأن مسلحين انقلابيين قبل أيام كميات كبيرة من المفروشات تتبع تاجر أثاث بنقطة تفتيش وجباية تقع على المدخل الشرقي لمحافظة الجوف شمال شرق صنعاء بعد رفض التاجر دفع إتاوات.

من جانبها أصدرت نقابة التجار اليمنيين، في صنعاء، بيان احتجاج على ممارسات الميليشيات التعسفية بحق منتسبيها، واصفة إياها بـ«التعسفية».