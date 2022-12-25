الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سطو وحرق.. أساليب مليشيا الحوثي لجباية الإتاوات من التجار
«الحربي» يوجه رسالة مهمة لمستخدمي تويتر في المملكة (فيديو)
إحباط أكبر عملية تهريب كبتاجون بـ«الأردن».. 6 ملايين حبة داخل «عجينة التمر»
استشاري: 4 أعراض يسببها فقر الدم في الجسم
لا عطلات في أوكرانيا.. كييف تحت القصف وانقطاع الكهرباء مستمر
بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة في رابغ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سطو وحرق.. أساليب مليشيا الحوثي لجباية الإتاوات من التجار

سطو وحرق.. أساليب مليشيا الحوثي لجباية الإتاوات من التجار

سطو وحرق.. أساليب مليشيا الحوثي لجباية الإتاوات من التجار
٠٢:٤٨:٣٦ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

لجأت ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإجبار التجار الرافضين لدفع الإتاوات، إلى ابتكار أساليب إجرامية جديدة، منها الإيعاز إلى عصابات مسلحة لإطلاق الرصاص في ساعات الليل على متاجر ثم اقتحامها ونهبها، إضافة إلى إحراق البضائع في نقاط التفتيش والمستودعات.

هجوم على مركز تجاري

وشنت عصابة حوثية مسلحة، قبل أيام، هجوماً على مركز تجاري يتبع رجل أعمال وسط مركز محافظة إب، حسب وسائل إعلام يمنية.

وتخلل الهجوم إطلاق أعيرة نارية كثيفة من قبل المسلحين على المركز، ضمن محاولتهم مداهمته ونهب محتوياته، وذلك على خلفية رفض مالكه دفع إتاوات لمشرفي الجماعة في المحافظة.

اقرأ أيضا:

اغتيال «أبوالفضل» يفضح الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي

نهب محال تجارية

وأفادت تقارير محلية، بأن مسلحين انقلابيين قبل أيام كميات كبيرة من المفروشات تتبع تاجر أثاث بنقطة تفتيش وجباية تقع على المدخل الشرقي لمحافظة الجوف شمال شرق صنعاء بعد رفض التاجر دفع إتاوات.

من جانبها أصدرت نقابة التجار اليمنيين، في صنعاء، بيان احتجاج على ممارسات الميليشيات التعسفية بحق منتسبيها، واصفة إياها بـ«التعسفية».

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن محافظة إب ميليشيا الحوثي نهب متاجر اليمنيين

مواد ذات صلة

المزيد
ميركل: «الترحيل» سياسة ألمانيا تجاه اللاجئين الفترة المقبلة

ميركل: «الترحيل» سياسة ألمانيا تجاه اللاجئين الفترة المقبلة

٠٥:٢٩ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٦
الانتهاء من دراسة تطوير مدينة سكنية تجارية لـ«حجاج البر» بالمدينة

الانتهاء من دراسة تطوير مدينة سكنية تجارية لـ«حجاج البر» بالمدينة

٠٧:٥١ ص، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
«الأمم المتحدة»: على المجتمع الدولي الضغط على إيران لمنع انتهاك حقوق الإنسان

«الأمم المتحدة»: على المجتمع الدولي الضغط على إيران لمنع انتهاك حقوق الإنسان

٠٩:١٣ ص، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
أتوا للسلام على رسول الهدى.. الآلاف يتسابقون شوقًا لزيارة الروضة الشريفة (فيديو)

أتوا للسلام على رسول الهدى.. الآلاف يتسابقون شوقًا لزيارة الروضة الشريفة (فيديو)

١٢:٠٦ م، الخميس، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *