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بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة في رابغ

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة في رابغ

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة في رابغ
٠٢:١٤:٢٤ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على قرية مستورة في محافظة رابغ.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة، وهطول غزيرة على الطرق في مستورة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بأن تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضح المركز أنه، لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة امطار رابغ قرية مستورة

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