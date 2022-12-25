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إليكم المستندات المطلوبة.. بدء صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع «توسعة الملك سلمان لمسجد قباء»
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إليكم المستندات المطلوبة.. بدء صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع «توسعة الملك سلمان لمسجد قباء»

إليكم المستندات المطلوبة.. بدء صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع «توسعة الملك سلمان لمسجد قباء»

إليكم المستندات المطلوبة.. بدء صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع «توسعة الملك سلمان لمسجد قباء»
٠١:٠٥:٠٢ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن البدء في صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء والمنزوع ملكيتها لصالح المشروع.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدد إلى إخلاء عقاراتهم ومراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء الإجراءات.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه يتعين على المستحقين للتعويض استكمال المستندات الآتية:

1- نسخة محدثة من صك الملكية

2- مخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم فصل الخدمات عن العقارات تمهيداً لإزالتها اعتباراً من الإثنين الموافق ١٤٤٤/٧/١هـ.

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