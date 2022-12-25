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لا عطلات في أوكرانيا.. كييف تحت القصف وانقطاع الكهرباء مستمر

لا عطلات في أوكرانيا.. كييف تحت القصف وانقطاع الكهرباء مستمر

لا عطلات في أوكرانيا.. كييف تحت القصف وانقطاع الكهرباء مستمر
٠٢:١٤:٣٦ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دوت انفجارات عديدة في ‏أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف مع تلقي السكان تحذيرات بعدم التواجد في الشوارع والأماكن العامة وإعلان حالة ‏الطوارئ الجوية في أنحاء الدولة للتعامل مع القصف.‏

نقص الغاز وانقطاع الكهرباء 

وسمعت صافرات الإنذار في أنحاء كييف، قبل بدء القصف، فيما يعاني أغلب سكان أوكرانيا من نقص مصادر الطاقة، وانقطاع متواصل للكهرباء.

أميركا تشهد انقطاعات بــ - 00- الكهرباء

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اقتراح لانسحاب روسيا

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، تقديم اقتراح إلى السلطات الروسية بانسحاب القوات ‏العسكرية بحلول عيد الميلاد من أجل إنهاء الصراع القائم على أراضيه لكن طلبه قوبل بالرفض.‏

مقتل 8 وإصابة 58 في قصف على خيرسون

أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، رفع حالة التأهب الجوي القصوى في جميع أنحاء البلاد.

ونشر رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش فيديو يظهر آثار القصف الروسي والدمار الذي أحدثه، مشيرًا إلى سقوط 8 قتلى و58 مصابًا بينهم 18 في حالة خطيرة.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي قصف كييف نقص الغاز في أوكرانيا

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