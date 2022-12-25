الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إليكم المستندات المطلوبة.. بدء صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع «توسعة الملك سلمان لمسجد قباء»
مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة
الأرقام تتكلم.. الأزمات تخنق أمريكا بسبب العواصف الثلجية
اكتشاف نيزك يزن 15 طنا بدولة عربية والعثور على معدنين نفيسين
اغتيال «أبوالفضل» يفضح الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي
تشمل الكربون والهيدروجين النظيف.. المملكة واليابان توقعان مذكرتي تعاون في مجال الاقتصاد

الرئيسية

 /

محليات

 /

مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة بجميع المناطق.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة المكرمة
٠١:٠١:١٥ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 2 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 26 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:15 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 2 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:35

المدينة – 5:40

الرياض – 5:12

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:26

المدينة – 3:21

الرياض – 2:53

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:47

المدينة – 5:41

الرياض – 5:13

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:17

المدينة – 7:11

الرياض – 6:43

مواقيت الصلاة

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
اعتقال هنديين هربا عملات «خليجية» في حقائبهما لبلادهما

اعتقال هنديين هربا عملات «خليجية» في حقائبهما لبلادهما

٠٣:٣٦ م، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠١٦
(الغاز والتصنيع) تنفي تحملها خسائر حادث الانفجار

(الغاز والتصنيع) تنفي تحملها خسائر حادث الانفجار

٠٦:٥٥ م، الأربعاء، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٢
الباحة.. إلزام زوج بـ 50 ألف ريال وفسخ نكاحه

الباحة.. إلزام زوج بـ 50 ألف ريال وفسخ نكاحه

٠٩:٠٣ ص، الأثنين، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٨
تحذير.. طحلب سام في بحيرة السمكة بأبحر الشمالية

تحذير.. طحلب سام في بحيرة السمكة بأبحر الشمالية

١٠:٤٣ ص، الثلاثاء، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *