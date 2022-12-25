الأرقام تتكلم.. الأزمات تخنق أمريكا بسبب العواصف الثلجية

تواصل – فريق التحرير:

تعاني الولايات المتحدة من أزمات حقيقية بسبب تدني درجات الحرارة، والعواصف الثلجية التي ضربت عدداً من الولايات.

وتفصيلاً، اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة، منذ أول أمس السبت، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران، بجانب مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير.

ويتوقع الخبراء، أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل احتفالات نهاية العام، الأكثر برودة على الإطلاق، وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة.

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وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر، السبت، وفقا لموقع “باور أوتدج” الإلكتروني.

أيضا أدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأميركيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام.

وشهد يوم أمس الأحد، إلغاء نحو 2700 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات “فلايت أوير”، التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة أمس.

ووقعت بالفعل حوادث سير مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد أدت لمقتل 16 شخصا على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج في ولايات مختلفة في أميركا، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

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