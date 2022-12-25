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اغتيال «أبوالفضل» يفضح الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي
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اغتيال «أبوالفضل» يفضح الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي

اغتيال «أبوالفضل» يفضح الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي

اغتيال «أبوالفضل» يفضح الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي
١٢:٢٨:٤٠ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

لم يتوقف مسلسل الاغتيالات الذي أشعل الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي في صنعاء، حيث اغتال مسلحون مجهولون، (الأحد)، مسؤول التجنيد الحوثي في شرق صنعاء القيادي علي الكبسي المكنى «أبو الفضل»، في وسط العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر، أن “المسلحين المجهولين اغتالوا الكبسي بجوار دورية حوثية في الحي السياسي وسط العاصمة صنعاء”، مبينين أن الدورية لم تلقِ القبض على المسلحين، وهو ما يؤكد أن من يقف وراء عملية الاغتيال أحد أجنحة المليشيا.

وأضافت المصادر – حسب عكاظ- ” لم نعرف إلى أي جناح ينتمي الكبسي، لكنه مشرف ومسؤول التجنيد للمليشيا في منطقة قبائل خولان الطيال (شرق صنعاء) التي ينتمي إليها”.

وأوضحت، أن الصراع داخل المليشيا وصل إلى مرحلة متقدمة، ولم تعد باستطاعة زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي السيطرة على ما يدور.

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وأفادت المصادر أن الاقتتال والاشتباكات الليلية لا تتوقف في صنعاء، وغالبيتها تحدث في الأحياء الشمالية للعاصمة وحي البليلي وصنعاء القديمة، لكن الاغتيالات والجرائم المنظمة تنفذها العصابات في الأحياء الراقية كحي حدة والسياسي والنهضة.

الكلمات الدلالية:
اغتيالات اليمن صراع أجنحة صنعاء مليشيا الحوثي

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