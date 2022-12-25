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اكتشاف نيزك يزن 15 طنا بدولة عربية والعثور على معدنين نفيسين
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اكتشاف نيزك يزن 15 طنا بدولة عربية والعثور على معدنين نفيسين

اكتشاف نيزك يزن 15 طنا بدولة عربية والعثور على معدنين نفيسين

اكتشاف نيزك يزن 15 طنا بدولة عربية والعثور على معدنين نفيسين
١٢:٣٩:٣٥ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اكتشف علماء، معدنين فريدين، عثر عليهما في نيزك يزن 15 طنا بدولة الصومال، ، حيث كشف بيان صحفي لجامعة ألبرتا الكندية التي تحدثت عن هذا الاكتشاف أن النيزك، الذي تم العثور عليها في عام 2020، هو تاسع أكبر نيزك يتم العثور عليه على الإطلاق.

تفاصيل العثور على المعدنين

وقال كريس هيرد، أستاذ علوم الأرض وسكرتير جامعة ألبرتا، إن المعدنيين لم يتم التعرف عليهما بواسطة المجهر، ليتبين لاحقا أنهما معدنان جديدان.

وأشار إلى أن هذا الأمر “غير عادي” لأنه عادة يحتاج الأمر الكثير من الوقت للوصول إلى هذه النتيجة، حسب وكالة “عمون”.

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أسماء المعادن الجديدة

وأطلق العلماء على المعدنين اسم elaliite، ومالكينستانتو نايت، تيمنا بالعالم ليندي إلكينز تانتون، الباحث الرئيسي في مهمة Psyche القادمة التابعة لوكالة “ناسا”، التي سوف تنطلق إلى كويكب غني بالمعادن يدور حول الشمس بين المريخ والمشتري.

وقال هيرد: “عندما تجد معدنا جديدا ، فهذا يعني أن الظروف الجيولوجية الفعلية وكيمياء الصخور كانت مختلفة عما تم العثور عليه من قبل”.

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