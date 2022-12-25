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قرار جديد من البنك المركزي المصري بشأن العملة الأجنبية

قرار جديد من البنك المركزي المصري بشأن العملة الأجنبية

قرار جديد من البنك المركزي المصري بشأن العملة الأجنبية
١٢:٢٧:١٣ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، عدة قرارات، وجهها للبنوك العاملة داخل البلاد، حول توفير العملة الأجنبية، وبغرض كبح جماح السوق السوداء، التي عصفت بأسواق الصرف خلال الفترة الماضية.

فتح حدود البطاقات الائتمانية

ووجه المركزي المصري، البنوك، بتدبير النقد الأجنبي، وفتح حدود البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية، لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

للمسافرين إلى الخارج

وأخطر المركزي المصري، البنوك، بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر الماضي، حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.

وأكد البنك المركزي المصري على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.

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عدم إساءة استخدام بطاقات الائتمان

وأكد البنك المركزي المصري، على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

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