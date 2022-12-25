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شرطة مكة تطيح بـ 3 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية وجار ضبط آخرين
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شرطة مكة تطيح بـ 3 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية وجار ضبط آخرين

شرطة مكة تطيح بـ 3 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية وجار ضبط آخرين

شرطة مكة تطيح بـ 3 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية وجار ضبط آخرين
١١:٣٥:٥٠ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 3 أشخاص وجار إحضار آخرين إثر مشاجرة جماعية بأحد الطرق العامة في العاصمة المقدسة.

وأوضح بيان نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

قبضت شرطة محافظة الأسياح بمنطقة القصيم على مواطن لسطوه على عدد من المنازل وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية ( تم استردادها).

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي، أعلنت عن ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية المصرية، و3 مقيمين من الجنسيات الفلبينية واليمنية، والبنغلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

منها الرياض والقصيم.. ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة في عدد من المناطق

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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اخبار السعودية شرطة مكة طريق بمكة مشاجرة جماعية

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