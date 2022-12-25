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أسعار الطاقة ترتفع 112%.. ألمانيا تنتظر عامًا جديدًا قاسيًا
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أسعار الطاقة ترتفع 112%.. ألمانيا تنتظر عامًا جديدًا قاسيًا

أسعار الطاقة ترتفع 112%.. ألمانيا تنتظر عامًا جديدًا قاسيًا

أسعار الطاقة ترتفع 112%.. ألمانيا تنتظر عامًا جديدًا قاسيًا
١١:٣٢:١١ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يبدو أن الألمان على موعد مع عام جديد قاسٍ كقسوة البرد دون مصدر للتدفئة، حيث من المنتظر أن ترتفع أسعار الطاقة إلى 112%.

وحسب صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية الألمانية، فإن سكان ألمانيا ينتظرون زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء في عام 2023، على الرغم من الإجراءات المتخذة للحد من أسعار الطاقة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن دراسة أجرتها منصة “Verivox” أن: “أسعار الغاز سترتفع بنسبة 112% مما يعني أن تكلفة الطاقة تنمو بشكل حاد، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة الألمانية للحد من أسعار الطاقة وسط أزمة تتخبط فيها البلاد”.

وأشارت الصحيفة أنه وفقا للدراسة، سيحتاج المستهلكون الذين يبلغ متوسط ​​استهلاكهم للغاز 20 ألف كيلوواط/ساعة سنويا اعتبارا من يناير من العام المقبل على أساس سنوي إلى دفع ما متوسطه 2756 يورو الى 1457 يورو، بنسبة 112%، أكثر من الخريف الماضي.

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وسيتعين على مستهلكي الكهرباء في ألمانيا في شهر يناير أن يدفعوا حوالي نسبة 44% أي أكثر من الخريف الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن تدخل الدولة سيساعد في إبقاء أسعار الكهرباء منخفضة بنسبة 5% فقط.

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