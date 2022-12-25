الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مدني القطيف ينقذ رجلًا وامرأة في حريق منزل بحي المزروع (صور)
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مدني القطيف ينقذ رجلًا وامرأة في حريق منزل بحي المزروع (صور)

مدني القطيف ينقذ رجلًا وامرأة في حريق منزل بحي المزروع (صور)

مدني القطيف ينقذ رجلًا وامرأة في حريق منزل بحي المزروع (صور)
١١:٤٩:١٠ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل  – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، إخماد حريق في أحد المنازل بحي المزروع في محافظة القطيف.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن مدني القطيف أنقذ رجلًا و امرأة إثر حريق في منزل بحي المزروع”.

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وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الرجل والمرأة، بصحة جيدة – ولله الحمد.

ونشر الدفاع المدني، صور وثق من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني القطيف حريق منزل حي المزروع

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