مدني القطيف ينقذ رجلًا وامرأة في حريق منزل بحي المزروع (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، إخماد حريق في أحد المنازل بحي المزروع في محافظة القطيف.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن مدني القطيف أنقذ رجلًا و امرأة إثر حريق في منزل بحي المزروع”.

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وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الرجل والمرأة، بصحة جيدة – ولله الحمد.

ونشر الدفاع المدني، صور وثق من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

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