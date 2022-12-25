مدني القطيف ينقذ رجلًا وامرأة في حريق منزل بحي المزروع (صور)
تواصل – فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، إخماد حريق في أحد المنازل بحي المزروع في محافظة القطيف.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن مدني القطيف أنقذ رجلًا و امرأة إثر حريق في منزل بحي المزروع”.
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وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الرجل والمرأة، بصحة جيدة – ولله الحمد.
ونشر الدفاع المدني، صور وثق من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.
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أنقذ مدني #القطيف رجلًا و امرأة إثر حريق في منزل بحي المزروع، وهما بصحة جيدة – ولله الحمد. pic.twitter.com/X08KXdLZ2f
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 25, 2022