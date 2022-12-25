الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تزود إيران بـ24 طائرة مقاتلة
مدني القطيف ينقذ رجلًا وامرأة في حريق منزل بحي المزروع (صور)
شرطة مكة تطيح بـ 3 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية وجار ضبط آخرين
أسعار الطاقة ترتفع 112%.. ألمانيا تنتظر عامًا جديدًا قاسيًا
«تعليم الباحة» تلحق بـ«القريات والنماص» وتعلق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين
«القضاء الأعلى» بالعراق يحسم الجدل بعد تداول أنباء عن توثيق زواج المثليين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

روسيا تزود إيران بـ24 طائرة مقاتلة

روسيا تزود إيران بـ24 طائرة مقاتلة

روسيا تزود إيران بـ24 طائرة مقاتلة
١١:٥٤:٤٤ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت مصادر استخباراتية غربية أن روسيا تستعد لتزويد إيران بطائرات سوخوي Sukhoi Su-35 المقاتلة، تشمل عدد 24 مقاتلة، كانت موجهة لدولة أخرى، إلا أن الولايات المتحدة أحبطت الصفقة.

طهران تدرس شراء الـ”سوخوي”

وأفاد تقرير بثته قناة 12 التابعة لتليفزيون دولة الاحتلال أنه بعد فشل الصفقة، بحثت موسكو عن مشتر محتمل جديد، وقيل إنها وجدته في طهران، حسب “العربية”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، في سبتمبر الماضي، إن طهران تدرس عرض شراء المقاتلات الروسية

اقرأ أيضا:

«صفقات قذرة».. وزير الخارجية البريطاني يعلق على اتفاقات روسيا وإيران

الطيارون الإيرانيون تدربوا عليها

وأشارن المعلومات الاستخباراتية إلى أن الطيارين الإيرانيين كانوا بالفعل يستخدمون الطائرات للتدريب، دون الخوض في التفاصيل.

وحذرت واشنطن، من علاقة واسعة النطاق بين إيران وروسيا تنطوي على معدات عسكرية خاصة بعد غزو القوات الروسية أوكرانيا في فبراير.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في وقت سابق، إن الشراكة العسكرية الواسعة النطاق بين موسكو وطهران تلحق ضررًا بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران والمجتمع الدولي.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مركزها روسيا تنشط خصوصا في حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية.

الكلمات الدلالية:
إيران تحصل على مقاتلات روسية البيت الأبيض روسيا وإيران طائرات روسية مقاتلات سوخوي

مواد ذات صلة

المزيد
إيران تحول مجرى الأنهار لتقطع شريان الحياة عن دولة عربية

إيران تحول مجرى الأنهار لتقطع شريان الحياة عن دولة عربية

١١:١٧ م، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠٢٢
الصحة: تسجيل حالتي إصابة بـ«كورونا» ووفاة إحداهما

الصحة: تسجيل حالتي إصابة بـ«كورونا» ووفاة إحداهما

٠٤:٤٤ م، الأحد، ٠٥ أبريل ٢٠١٥
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام

٠٨:٠٧ م، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
«جامعة جازان» تكشف حقيقة توظيف قائمة أسماء من «قبيلة واحدة»

«جامعة جازان» تكشف حقيقة توظيف قائمة أسماء من «قبيلة واحدة»

٠٩:٢٦ م، السبت، ٢٩ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *