روسيا تزود إيران بـ24 طائرة مقاتلة

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ذكرت مصادر استخباراتية غربية أن روسيا تستعد لتزويد إيران بطائرات سوخوي Sukhoi Su-35 المقاتلة، تشمل عدد 24 مقاتلة، كانت موجهة لدولة أخرى، إلا أن الولايات المتحدة أحبطت الصفقة.

طهران تدرس شراء الـ”سوخوي”

وأفاد تقرير بثته قناة 12 التابعة لتليفزيون دولة الاحتلال أنه بعد فشل الصفقة، بحثت موسكو عن مشتر محتمل جديد، وقيل إنها وجدته في طهران، حسب “العربية”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، في سبتمبر الماضي، إن طهران تدرس عرض شراء المقاتلات الروسية

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الطيارون الإيرانيون تدربوا عليها

وأشارن المعلومات الاستخباراتية إلى أن الطيارين الإيرانيين كانوا بالفعل يستخدمون الطائرات للتدريب، دون الخوض في التفاصيل.

وحذرت واشنطن، من علاقة واسعة النطاق بين إيران وروسيا تنطوي على معدات عسكرية خاصة بعد غزو القوات الروسية أوكرانيا في فبراير.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في وقت سابق، إن الشراكة العسكرية الواسعة النطاق بين موسكو وطهران تلحق ضررًا بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران والمجتمع الدولي.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مركزها روسيا تنشط خصوصا في حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية.