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شملت «تبوك وجازان وعرعر».. استمرار هطول الأمطار على مختلف مناطق المملكة

شملت «تبوك وجازان وعرعر».. استمرار هطول الأمطار على مختلف مناطق المملكة

شملت «تبوك وجازان وعرعر».. استمرار هطول الأمطار على مختلف مناطق المملكة
١٢:٢٦:٤٦ ص، الإثنين، ٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت عدة مناطق في المملكة اليوم الأحد، هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، ارتوت على إثرها الأرض.

جازان

هطلت اليوم، أمطار خفيفة على منطقة جيزان ، شملت محافظة فيفا ، ومحافظة الداير ، ومركز الشقيق.

عرعر

كما هطلت – اليوم – أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر والقرى التابعة لها في منطقة الحدود الشمالية.

 

تبوك

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة جنوب محافظة أملج بمنطقة تبوك.

ووثق المقطع، هطول أمطار غزيرة جنوب المحافظة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ينبع

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على ينبع البحر مساء اليوم الإثنين.

ووثق مقطع فيديو متداول، زخات من المطر على ينبع البحر، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

شاهد.. هطول أمطار على ينبع البحر

وأوضح المركز أنه، لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.

الكلمات الدلالية:
الارصاد امطار تبوك جازان عرعر

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