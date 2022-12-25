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«تعليم القريات» تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

«تعليم القريات» تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

«تعليم القريات» تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا
١١:١٠:٤٧ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم القريات، تعليق الدراسة الحضورية غدا الاثنين في المدارس وتحويل الدراسة عن بعد، بسبب التقلبات الجوية وحرصًا على سلامة الجميع.

يأتي ذلك بعد أن قررت إدارة تعليم النماص، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، حرصًا على سلامة الجميع بسبب التقلبات الجوية والضباب.

وحسب بيان نشره مكتب التعليم بتنومة التابع لإدارة تعليم النماص، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد أنه :” نظرًا لما تمر به المنطقة من أجواءٍ أدت لانعدام الرؤية، وبناءً علي ما رأته لجنة تعليق الدراسة حرصًا على سلامة الجميع ؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين ٢/ ٦ / ١٤٤٤ هـ بمدارس تعليم النماص”.

وتابع :” وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً بمشيئة الله عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة”.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، مبينًا أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كيلو متر في الساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
الارصاد التعليم عن بعد الدراسة الحضورية تعليم القريات تعليم النماص

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