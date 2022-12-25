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سقوط حافلة من أعلى جسر في إسبانيا (فيديو)
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سقوط حافلة من أعلى جسر في إسبانيا (فيديو)

سقوط حافلة من أعلى جسر في إسبانيا (فيديو)

سقوط حافلة من أعلى جسر في إسبانيا (فيديو)
١٠:٣٠:١٤ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت السلطات المحلية في إسبانيا، مساء اليوم الأحد، سقوط حافلة من أعلى جسر في أحد الأنهار.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، عن مقتل شخصين بعد سقوط حافلة على ارتفاع 20 متر في نهر من جسر في غاليسيا شمال غربي إسبانيا.

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وفي التفاصيل، أوضحت إدارة الطوارئ في مدينة غاليسيا الإسبانية، في تغريدة على حسابها على “تويتر”، أنها انتشلت جثتي اثنين من ركاب الحافلة بعد سقوطها وسط النهر.

وأشارت إدارة الطوارئ أنه تم إنقاذ شخصين آخرين أحدهما سائق الحافلة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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الكلمات الدلالية:
إسبانيا حافلة قتلى نهر

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