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«القضاء الأعلى» بالعراق يحسم الجدل بعد تداول أنباء عن توثيق زواج المثليين

«القضاء الأعلى» بالعراق يحسم الجدل بعد تداول أنباء عن توثيق زواج المثليين

«القضاء الأعلى» بالعراق يحسم الجدل بعد تداول أنباء عن توثيق زواج المثليين
١١:٢٤:٤٤ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بفيديو يتحدث في أحد رجال الدين عن وجود توثيق لعقود زواج “المثليين جنسيًا” في المحاكم العراقية.

وأثار الفيديو حالة جدل كبيرة، وهو ما دفع مجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى إصدار بيان بشأن ما ورد على لسان أحد رجال الدين، أنه توجد محاكم توثق عقود ما يسمى (زواج المثليين)، داعيا الجميع الى مراعاة الدقة والمصداقية فيما يصدر عنهم.

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وجاء في البيان الصادر: “نوضح أن المحاكم الموجودة في العراق منشئة بموجب أحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ولا يوجد محاكم من هذا النوع في العراق وندعو الجميع إلى مراعاة الدقة والمصداقية فيما يصدر عنهم”.

الكلمات الدلالية:
اخبار العراق العراق زواج المثليين مجلس القضاء الأعلى

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