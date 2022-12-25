شاهد.. نهاية غير متوقعة لصياد ثعابين محترف على يد أناكوندا عنيدة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لصياد ثعابين هندي، وقع ضحية لـ أناكوندا عنيدة.

وأظهر الفيديو الصياد والذي يبدو أنه رجل ستيني وقد التفت الأناكوندا حول رقبته بينما هو ممسكًا برأسها، فيما يبدو أنه فقد السيطرة عليها بعدما أحكت الإغلاق على رقبته.

وحاول الرجل الإفلات منها لكنه فشل، بينما حاول شخص آخر التدخل ومحاولة فك رقبته منها وسط محاولات كثيرة لكنها باءت بالفشل ووقع الرجل على الأرض وسط المياه.

ولم يتضح هل تم إنقاذ الرجل منها أم لا وهل لحقه أضرار بسبب ما فلعته به الأناكوندا أم تم إنقاذه منها دون إصابات.