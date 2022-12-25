لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسمى الوظيفي:

خبير مراقبة الأداء:

المؤهلات والخبرات:

-خبرة : ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

-مؤهل: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها مطلوب

-درجة الماجستير في مجال ذي صلة المفضل.

-اخصائي رئيسي مراقبة الأداء:

المؤهلات والخبرات:

-المعرفة الجيدة: +2 سنوات من الخبرة في إدارة الأداء المؤسسي.

-التعليم والشهادات: أن يكون حاملاً دبلوم في الأعمال أو ما يعادلها.

-مهندس رئيسي لتخطيط ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

-خبرة: ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة

-مؤهل: مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

-مشرف المراقبة ومراقبة الجودة:

المؤهلات والخبرات:

-خبرة : يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها

-من درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها

الخبرة المطلوبة: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).