الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة الباحة وكلية التقنية بالمنطقة تُعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين
روسيا تزود إيران بـ24 طائرة مقاتلة
مدني القطيف ينقذ رجلًا وامرأة في حريق منزل بحي المزروع (صور)
شرطة مكة تطيح بـ 3 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية وجار ضبط آخرين
أسعار الطاقة ترتفع 112%.. ألمانيا تنتظر عامًا جديدًا قاسيًا
«تعليم الباحة» تلحق بـ«القريات والنماص» وتعلق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين

الرئيسية

 /

فرص

 /

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
١١:٢٢:٠٢ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

اقرأ أيضًا:

وظائف لدى شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف»

وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسمى الوظيفي:

خبير مراقبة الأداء:
المؤهلات والخبرات:
-خبرة : ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
-مؤهل: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها مطلوب
-درجة الماجستير في مجال ذي صلة المفضل.
-اخصائي رئيسي مراقبة الأداء:
المؤهلات والخبرات:
-المعرفة الجيدة: +2 سنوات من الخبرة في إدارة الأداء المؤسسي.
-التعليم والشهادات: أن يكون حاملاً دبلوم في الأعمال أو ما يعادلها.
-مهندس رئيسي لتخطيط ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
-خبرة: ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة
-مؤهل: مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
-مشرف المراقبة ومراقبة الجودة:

المؤهلات والخبرات:

-خبرة : يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
-من درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
الخبرة المطلوبة: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول السعودية للعمل في الرياض
طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم العمل بالرياض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم

«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم

٠٤:٤١ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
«تقنية الباحة» تفتح باب القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

«تقنية الباحة» تفتح باب القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

٠٤:٥٠ م، الثلاثاء، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨
معهد الإدارة العامة يستمر في قبول الترشيح على برامجه التدريبية بالجامعات

معهد الإدارة العامة يستمر في قبول الترشيح على برامجه التدريبية بالجامعات

٠٤:٥١ م، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥
فتح باب القبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية و«العالي للصناعات المطاطية»

فتح باب القبول بكليات ومعاهد الهيئة الملكية و«العالي للصناعات المطاطية»

٠٦:٤٥ م، الأربعاء، ٢٧ يونيو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *