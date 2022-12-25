لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تواصل – فريق التحرير:
اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.
اقرأ أيضًا:
وظائف لدى شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف»
وفيما يلي التفاصيل والشروط:
المسمى الوظيفي:
خبير مراقبة الأداء:
المؤهلات والخبرات:
-خبرة : ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
-مؤهل: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها مطلوب
-درجة الماجستير في مجال ذي صلة المفضل.
-اخصائي رئيسي مراقبة الأداء:
المؤهلات والخبرات:
-المعرفة الجيدة: +2 سنوات من الخبرة في إدارة الأداء المؤسسي.
-التعليم والشهادات: أن يكون حاملاً دبلوم في الأعمال أو ما يعادلها.
-مهندس رئيسي لتخطيط ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
-خبرة: ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة
-مؤهل: مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
-مشرف المراقبة ومراقبة الجودة:
المؤهلات والخبرات:
-خبرة : يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
-من درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
الخبرة المطلوبة: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
اقرأ أيضًا:
وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول السعودية للعمل في الرياض
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).