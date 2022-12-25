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وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٠٨:١٤ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقعها الرسمي للتوظيف (لينكدإن )،  عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1– فني إنتاج فيديو  Video production technician


المؤهلات و الخبرات:

بكالوريوس في الحاسب الالي او التصميم او تخصص مناسب

الشهادات المتخصصة:

2D Design
(Adobe Photoshop, adobe illustrator )
2D & 3D Animation
(Adobe After Effect, Adobe Animate)
3D Modeling
(Cinema 4D, Maya , 3D Max )
(4D Cinema, Maya , 3D Max )

الخبرات:

كحد ادنى 4 سنوات في مجال الموشن جرافيك دزاين
Graphics Design
كحد ادنى 2 سنوات في تحرير الفيديو والصوتVideo / Audio Editing) )

2- مدير البرنامج  Program Manager

المؤهلات و الخبرات:

بكالوريوس في تخصص مناسب
ماجستير في ( إدارة الاعمال / إدارة المشاريع).
الشهادات المتخصصة:
الحصول على شهادة (PMP)
الخبرة : كحد أدنى 7 سنوات خبرة مجال إدارة المشاريع متخصصة بالتعليم الإلكتروني

طريقة التقديم: 

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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