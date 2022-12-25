وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقعها الرسمي للتوظيف (لينكدإن )، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1– فني إنتاج فيديو Video production technician



المؤهلات و الخبرات:

بكالوريوس في الحاسب الالي او التصميم او تخصص مناسب

الشهادات المتخصصة:

2D Design

(Adobe Photoshop, adobe illustrator )

2D & 3D Animation

(Adobe After Effect, Adobe Animate)

3D Modeling

(Cinema 4D, Maya , 3D Max )

(4D Cinema, Maya , 3D Max )

الخبرات:

كحد ادنى 4 سنوات في مجال الموشن جرافيك دزاين

Graphics Design

كحد ادنى 2 سنوات في تحرير الفيديو والصوتVideo / Audio Editing) )

2- مدير البرنامج Program Manager

المؤهلات و الخبرات:

بكالوريوس في تخصص مناسب

ماجستير في ( إدارة الاعمال / إدارة المشاريع).

الشهادات المتخصصة:

الحصول على شهادة (PMP)

الخبرة : كحد أدنى 7 سنوات خبرة مجال إدارة المشاريع متخصصة بالتعليم الإلكتروني