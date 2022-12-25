وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقعها الرسمي للتوظيف (لينكدإن )، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1– فني إنتاج فيديو Video production technician
المؤهلات و الخبرات:
بكالوريوس في الحاسب الالي او التصميم او تخصص مناسب
الشهادات المتخصصة:
2D Design
(Adobe Photoshop, adobe illustrator )
2D & 3D Animation
(Adobe After Effect, Adobe Animate)
3D Modeling
(Cinema 4D, Maya , 3D Max )
(4D Cinema, Maya , 3D Max )
الخبرات:
كحد ادنى 4 سنوات في مجال الموشن جرافيك دزاين
Graphics Design
كحد ادنى 2 سنوات في تحرير الفيديو والصوتVideo / Audio Editing) )
2- مدير البرنامج Program Manager
المؤهلات و الخبرات:
بكالوريوس في تخصص مناسب
ماجستير في ( إدارة الاعمال / إدارة المشاريع).
الشهادات المتخصصة:
الحصول على شهادة (PMP)
الخبرة : كحد أدنى 7 سنوات خبرة مجال إدارة المشاريع متخصصة بالتعليم الإلكتروني