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بريطانيا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حانة
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بريطانيا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حانة

بريطانيا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حانة

بريطانيا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حانة
١٠:١٧:٤٨ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قتلت امرأة ، وأصيب 3 رجال، في حانة لايتهاوس في بلدة والاسي البريطانية، بعدما أطلق مسلح النار عليهم، وهرب من المكان بسيارة، دون القبض عليه.

فتح تحقيق في الحادث

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها تحقق في حادث إطلاق النار، وطلبت من الجميع الإدلاء بأس معبومات يعرفونها عن مطلق النار، وأضافت: “نحن حريصون على أن نسمع من أي شخص رأى هذا للاتصال بنا على الفور”.

وذكر بيان الشرطة البريطانية أن المرأة توفيت في المستشفى متأثرة بجروح جراء طلق ناري، إلى جانب الرجال الثلاثة المصابين، وقال مدير المباحث ديفيد ماكجرين: “هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، ونحن نتفهم أن هذا حادث مروّع ومدمّر حقًا وقع قبل يوم عيد الميلاد مباشرة في مكان مزدحم مليء بالشباب”.

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الفاعل ما يزال هاربا

وصرح رئيس المباحث قائلا: نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة في سيارة داكنة اللون، ربما كانت مرسيدس داكنة اللون بعد وقت قصير من إطلاق النار”.

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