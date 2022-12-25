اكتشاف شئ مذهل في تصميم أول نسخة مطبوعة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد الأشخاص الأجانب يعرض نسخة مطبوعة من القرآن الكريم، قيل إنها أول نسخة طبعت بالإنجليزية في بريطانيا.

وأظهر الفيديو روعة التصميم وشكلها الجميل، حيث طليت أحرف الورق باللون الذهبي، وكانت المفاجأة المذهلة أنه عندما تثني أوراقها تظهر لك صورة مكة المكرمة بالمنازل القديمة وبيت الله الحرام بشكل رائع.

فيما علق أحد المغردين بالقول :” هذا ليس مصحفاً .. هذا الكتاب هو أول نسخة مطبوعة في بريطانيا لترجمة معاني القرآن الكريم سنة ١٧٣٤م وهذي صورة أوضح له”.

وأشاد مغردون بجمال التصميم، معبرين عن دهشتهم من طريقة ثني صفحاتها لتظهر صورة مكة المكرمة.