أهم 10.. «نزاهة» تواصل الضربات ضد الفساد وتعليق الدراسة الحضورية بالنماص

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. «نزاهة» تحقق مع 437 مشتبهًا بهم وتوقف 170 مواطنًا ومقيمًا في قضايا فساد

علنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها.. المزيد هنا

توضيح هام من «المرور» بشأن الحد الأعلى للمخالفات المرورية في النظام الجديد

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات المرورية في نظام المرور الجديد، لا يحدث إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.. المزيد هنا

حساب المواطن يوضح آلية استحقاق الدعم في حالة الوجود خارج المملكة

حدد برنامج حساب المواطن، آلية احتساب الدعم، في حالة وجود المستفيد أو التابعين خارج البلاد.. المزيد هنا

«الأرصاد» يعلن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية حتى يوم الأربعاء

أعلن محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية التي بدات اليوم الحد وتستمر حتى الأربعاء القادم.. المزيد هنا

النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمرتكب هذه الجريمة

حذرت النيابة العامة، من ارتكاب الممارسات المتعلقة بتسليم المواد النووية أو حيازها والتعامل معها، موضحة العقوبات.. المزيد هنا

«المياه الوطنية» توضح طريقة الحصول على مخالصة لعداد مياه

حددت شركة المياه الوطنية آلية وطريقة الحصول على مخالصة لعداد مياه.. المزيد هنا

سيارة تختفي بالكامل أثناء وقوفها (فيديو)

شهدت مدينة فورت إيري التابعة لمقاطعة أونتاريو بكندا، عواصف ثلجية شديدة، خالال الآونة الأخيرة، تسببت في إغلاق الطرق الرئيسة… المزيد هنا

ما علاقة كورونا بتزايد عدد حالات إصابات الرأس بين الأطفال بالمملكة؟ استشاري يجيب

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، الدكتور عواد الذايدي عن زيادة عدد حالات إصابات الرأس الناتجة عن سوء التعامل في عام 2020.. المزيد هنا

تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين في مدارس تعليم النماص

قررت إدارة تعليم النماص، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، حرصًا على سلامة الجميع بسبب التقلبات الجوية والضباب.. المزيد هنا

استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة المكرمة

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات, باستخدام المنظار دون تدخل جراحي.. المزيد هنا