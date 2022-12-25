الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«وأما اليتيم فلا تقهر».. فرحة كويتي في أول لقاء بأيتام يكفلهم منذ سنوات (فيديو)
أهم 10.. «نزاهة» تواصل الضربات ضد الفساد وتعليق الدراسة الحضورية بالنماص
شؤون الأسرة: 7 نصائح لحماية الأطفال في فصل الشتاء
عادة غريبة.. ظلت تأكل أعواد الثقاب لسنوات فماذا احدث لها؟
ماذا تعني الإصابة بالإنفلونزا مرتين؟.. جرس إنذار
الإطاحة بمواطن لسطوه على منازل وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«وأما اليتيم فلا تقهر».. فرحة كويتي في أول لقاء بأيتام يكفلهم منذ سنوات (فيديو)

«وأما اليتيم فلا تقهر».. فرحة كويتي في أول لقاء بأيتام يكفلهم منذ سنوات (فيديو)

«وأما اليتيم فلا تقهر».. فرحة كويتي في أول لقاء بأيتام يكفلهم منذ سنوات (فيديو)
٠٩:٥٩:١٧ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

عبر مواطن كويتي عن مشاعره وفرحته الغامرة بلقائه الأول مع أيتام من اليمن يكفلهم منذ سنوات.

وقال المواطن الكويتي، ويدعى مشاري، في مقطع فيديو متداول، إنه بعد قرابة ثماني أو عشر سنوات، يلتقي بهؤلاء الأطفال بعد أن جاؤوا من إب إلى عدن.

وأضاف أنه كان في السابق لا يستطيع أن يذهب إليهم، واليوم هم من جاؤوا إليه إلى عدن ليتلقي بهم.

ووثق المقطع، مشاعر الحب والشوق من الأطفال الأيتام للشاب مشاري، حيث تعلقوا به واحتضنوه فور رؤيتهم له.

اقرأ  أيضا:

جمعية «تمكين» تقدم خدماتها لـ444 من الأيتام ذوي الظروف الخاصة  

5 خطوات لكفالة الأيتام عبر منصة إحسان

الكلمات الدلالية:
أيتام الكويت اليمن كفالة اليتم

مواد ذات صلة

المزيد
خدمة اليوم… 6 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية

خدمة اليوم… 6 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية

٠٧:٢٩ ص، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
اليمن.. الإفراج عن أمريكي محتجز لدى المليشيات الانقلابية

اليمن.. الإفراج عن أمريكي محتجز لدى المليشيات الانقلابية

٠١:٠٩ ص، الأثنين، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٦
المملكة تجدد تمسكها بتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية

المملكة تجدد تمسكها بتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية

١١:١٦ م، الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠١٥
«النمر»: طوابير تنتظر العلاج بالكي في «جدة» رغم النهي عنه (فيديو)

«النمر»: طوابير تنتظر العلاج بالكي في «جدة» رغم النهي عنه (فيديو)

٠٧:٠٠ م، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *