«وأما اليتيم فلا تقهر».. فرحة كويتي في أول لقاء بأيتام يكفلهم منذ سنوات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عبر مواطن كويتي عن مشاعره وفرحته الغامرة بلقائه الأول مع أيتام من اليمن يكفلهم منذ سنوات.

وقال المواطن الكويتي، ويدعى مشاري، في مقطع فيديو متداول، إنه بعد قرابة ثماني أو عشر سنوات، يلتقي بهؤلاء الأطفال بعد أن جاؤوا من إب إلى عدن.

وأضاف أنه كان في السابق لا يستطيع أن يذهب إليهم، واليوم هم من جاؤوا إليه إلى عدن ليتلقي بهم.

ووثق المقطع، مشاعر الحب والشوق من الأطفال الأيتام للشاب مشاري، حيث تعلقوا به واحتضنوه فور رؤيتهم له.

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