الإطاحة بمواطن لسطوه على منازل وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة الأسياح بمنطقة القصيم على مواطن لسطوه على عدد من المنازل وسرقة أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية ( تم استردادها).

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة الأسياح بمنطقة القصيم تقبض على شخص لسطوه على عدد من المنازل وسرقتها. pic.twitter.com/mLp6MkSJ2v — الأمن العام (@security_gov) December 25, 2022

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي، أعلنت عن ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية المصرية، و3 مقيمين من الجنسيات الفلبينية واليمنية، والبنغلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.