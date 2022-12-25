هل قاطع الإشارة الحمراء يعد قاتلًا متعمدًا؟.. مستشار قانوني يوضح

تواصل- فريق التحرير:

أوضح مستشار قانوني، حكم قطع الإشارة الحمراء بشكل متعمد، وهل يعتبر من فعل ذلك قاتلًا متعمدًا؟.

وقال خلال حواره على قناة الإخبارية، إن من تسبب في قتل شخص بسبب قطع الإشارة الحمراء، لم يقصد القتل وإنما قصد ارتكاب مخالفة.

وتابع : “يوجد فرق لأن من فعل ذلك يقصد قطع الإشارة فقط ولم يقصد القتل، وهنا لا ينظر القضاء إلى قصد القتل أو الإصابة”.

وأوضح أنه مادامت الجريمة المرتكبة والآداة المستخدمة تقتل، لا يقبل القول في أنك لم تريد قتله، ولذلك يوجد فرق من الناحية القضائية.

وأضاف أن القاضي ينظر هنا إلى عدة أشياء مثل هل كان مسرعًا هل رأى السيارة هل استطاع أن يتوقاها.. فالأمر هنا مُحتفي بأشياء كثيرة وهو لم يقصد الجناية وهي القتل وإنما قصد المخالفة وهي قطع الإشارة.