الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل قاطع الإشارة الحمراء يعد قاتلًا متعمدًا؟.. مستشار قانوني يوضح
شاهد.. نهاية غير متوقعة لصياد ثعابين محترف على يد أناكوندا عنيدة
«وأما اليتيم فلا تقهر».. فرحة كويتي في أول لقاء بأيتام يكفلهم منذ سنوات (فيديو)
أهم 10.. «نزاهة» تواصل الضربات ضد الفساد وتعليق الدراسة الحضورية بالنماص
شؤون الأسرة: 7 نصائح لحماية الأطفال في فصل الشتاء
عادة غريبة.. ظلت تأكل أعواد الثقاب لسنوات فماذا احدث لها؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل قاطع الإشارة الحمراء يعد قاتلًا متعمدًا؟.. مستشار قانوني يوضح

هل قاطع الإشارة الحمراء يعد قاتلًا متعمدًا؟.. مستشار قانوني يوضح

هل قاطع الإشارة الحمراء يعد قاتلًا متعمدًا؟.. مستشار قانوني يوضح
١٠:١٦:٤٠ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح مستشار قانوني، حكم قطع الإشارة الحمراء بشكل متعمد، وهل يعتبر من فعل ذلك قاتلًا متعمدًا؟.

وقال خلال حواره على قناة الإخبارية، إن من تسبب في قتل شخص بسبب قطع الإشارة الحمراء، لم يقصد القتل وإنما قصد ارتكاب مخالفة.

وتابع : “يوجد فرق لأن من فعل ذلك يقصد قطع الإشارة فقط ولم يقصد القتل، وهنا لا ينظر القضاء إلى قصد القتل أو الإصابة”.

وأوضح  أنه مادامت الجريمة المرتكبة والآداة المستخدمة تقتل، لا يقبل القول في أنك لم تريد قتله، ولذلك يوجد فرق من الناحية القضائية.

 

توضيح هام من «المرور» بشأن الحد الأعلى للمخالفات المرورية في النظام الجديد

وأضاف أن القاضي ينظر هنا إلى عدة أشياء مثل هل كان مسرعًا هل رأى السيارة هل استطاع أن يتوقاها.. فالأمر هنا مُحتفي بأشياء كثيرة وهو لم يقصد الجناية وهي القتل وإنما قصد المخالفة وهي قطع الإشارة.

الكلمات الدلالية:
القتل العمد المرور جريمة قطع الاشارة الحمراء

مواد ذات صلة

المزيد
الوزير الجديد و”لغز” الصحة

الوزير الجديد و”لغز” الصحة

٠٦:١٧ م، الأربعاء، ٠١ يونيو ٢٠١٦
مقتل صحفيين خلال بث مباشر على «فيسبوك»

مقتل صحفيين خلال بث مباشر على «فيسبوك»

٠٨:٠٥ م، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
الرئيس هادي: الانتصارات في اليمن لن تتوقف

الرئيس هادي: الانتصارات في اليمن لن تتوقف

١٠:٤٣ م، الأثنين، ٠٣ أغسطس ٢٠١٥
الخارجية اليمنية: إيران مستمرة في دعم مليشيات الحوثي وصالح

الخارجية اليمنية: إيران مستمرة في دعم مليشيات الحوثي وصالح

١١:١٠ ص، الأربعاء، ٠٦ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *