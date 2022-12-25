شؤون الأسرة: 7 نصائح لحماية الأطفال في فصل الشتاء

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أكد مجلس شؤون الأسرة أن تقلّب الأجواء في فصل الشتاء، مصدر تهديد لصحة أطفالنا، مشددا على أهمية توفير البيئة المناسبة لحماية الأطفال من أمراض الشتاء.

ووجه مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الأطفال في الشتاء كالتالي:

– الحرص على النظام الغذائي ورفع المناعة

– المحافظة على غسل اليدين عند ملامسة الأسطح

– الالتزام بشرب الماء والسوائل الساخنة الدافئة

– اختيار الملابس الشتوية المناسبة التي لا تعيق الحركة

– التشجيع على الرياضة وممارسة النشاط البدني

– المواظبة على متابعة أخذ التطعيمات الموسمية

– استشارة الطبيب والابتعاد عن الوصفات التقليدية

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