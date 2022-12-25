الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سقوط حافلة من أعلى جسر في إسبانيا (فيديو)
اكتشاف شئ مذهل في تصميم أول نسخة مطبوعة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية (فيديو)
مع نهاية العام.. تحذيرات من استخدام «فيسبوك» في التسوق
بريطانيا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حانة
رابط التقديم.. 57 وظيفة أكاديمية توفرها جامعة تبوك
هل قاطع الإشارة الحمراء يعد قاتلًا متعمدًا؟.. مستشار قانوني يوضح

الرئيسية

 /

الطفل

 /

شؤون الأسرة: 7 نصائح لحماية الأطفال في فصل الشتاء

شؤون الأسرة: 7 نصائح لحماية الأطفال في فصل الشتاء

شؤون الأسرة: 7 نصائح لحماية الأطفال في فصل الشتاء
٠٩:٥٤:٣٨ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة أن تقلّب الأجواء في فصل الشتاء، مصدر تهديد لصحة أطفالنا، مشددا على أهمية توفير البيئة المناسبة لحماية الأطفال من أمراض الشتاء.

ووجه مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الأطفال في الشتاء كالتالي:

– الحرص على النظام الغذائي ورفع المناعة

– المحافظة على غسل اليدين عند ملامسة الأسطح

– الالتزام بشرب الماء والسوائل الساخنة الدافئة

– اختيار الملابس الشتوية المناسبة التي لا تعيق الحركة

– التشجيع على الرياضة وممارسة النشاط البدني

– المواظبة على متابعة أخذ التطعيمات الموسمية

– استشارة الطبيب والابتعاد عن الوصفات التقليدية

اقرأ أيضا:

هل سيلان أنف الطفل يستمر إلى الأبد؟ ومتى يكون مثيرًا للقلق؟

تنبيه مهم من «الصحة الخليجي»: 5 مراحل لتعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني

الكلمات الدلالية:
الأسرة الأطفال الطفل حماية الطفل شؤون الأسرة مجلس شؤون الأسرة

مواد ذات صلة

المزيد
إجراءات مهمة حال ابتلاع الطفل لـ«قطع مغناطيسية»

إجراءات مهمة حال ابتلاع الطفل لـ«قطع مغناطيسية»

١١:٤٧ م، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
آداب الأذان

آداب الأذان

٠٢:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
أخصائية نفسية: 5 فوائد لقراءة القصص للأطفال

أخصائية نفسية: 5 فوائد لقراءة القصص للأطفال

٠٧:٠٧ م، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
5 معلومات عن سن بلوغ الأبناء قد لا يعرفها العديد من الوالدين

5 معلومات عن سن بلوغ الأبناء قد لا يعرفها العديد من الوالدين

٠٨:٠١ م، الخميس، ١٢ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *