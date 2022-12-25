رابط التقديم.. 57 وظيفة أكاديمية توفرها جامعة تبوك

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أعلنت جامعة تبوك عن حاجتها إلى شغل عدد 57 وظيفة أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في مختلف التخصصات.

– إدارة الأعمال

– اللغة الإنجليزية

– نظم معلومات إدارية

– الأنظمة

– القانون الخاص

– القانون العام

– التسويق

– إدارة السياحة

– إدارة الأغذية والمشروبات

– إدارة الضيافة

– التمويل والاستثمار

– المحاسبة

– علوم الحاسب وفروعه

– علوم البيانات

– هندسة البرمجيات

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– الهندسة الصناعية

– الهندسة المدنية

– التصميم الداخلي

– تصميم الأزياء والمنسوجات

– تقنية المختبرات

– الكيمياء

– الكيمياء الحيوية

– الكيمياء الفيزيائية

– الكيمياء العضوية

– علم السموم

– الفيزياء

– فيزياء الطاقة المتجددة

– الإحصاء

– الإحصاء التطبيقي

– التمريض

– العلاج الطبيعي

– علم النفس العيادي

– أورام النساء

– علم وظائف الأعضاء

– الكيمياء الحيوية الطبية

– جراحة الأوعية الدموية

– الممارسة الصيدلية

– علم الأدوية والسموم

– الصيدلانيات

– الكيمياء الصيدلية



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خطوات التقديم:

1- الدخول على بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني ( هنا ).

2- اختيار (نظام توظيف أعضاء هيئة التدريس أستاذ مساعد فما فوق).

4- اختيار ايقونة (تقديم طلب جديد لمتقدم جديد).

5- تعبئة البيانات وتحديد القسم والتخصص المراد الذي يرغب التقدم عليه.

6- رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال نظام التوظيف الإلكتروني فقط.



طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد المقبل 1444/6/8هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني: ( هنا ) حسب خطوات التقديم الموضحة أعلاه، ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/6/12هـ.