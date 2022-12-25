الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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رابط التقديم.. 57 وظيفة أكاديمية توفرها جامعة تبوك
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رابط التقديم.. 57 وظيفة أكاديمية توفرها جامعة تبوك

رابط التقديم.. 57 وظيفة أكاديمية توفرها جامعة تبوك

رابط التقديم.. 57 وظيفة أكاديمية توفرها جامعة تبوك
١٠:١٧:٢٠ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة تبوك عن حاجتها إلى شغل عدد 57 وظيفة أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في مختلف التخصصات.

– إدارة الأعمال
– اللغة الإنجليزية
– نظم معلومات إدارية
– الأنظمة
– القانون الخاص
– القانون العام
– التسويق
– إدارة السياحة
– إدارة الأغذية والمشروبات
– إدارة الضيافة
– التمويل والاستثمار
– المحاسبة
– علوم الحاسب وفروعه
– علوم البيانات
– هندسة البرمجيات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– الهندسة الصناعية
– الهندسة المدنية
– التصميم الداخلي
– تصميم الأزياء والمنسوجات
– تقنية المختبرات
– الكيمياء
– الكيمياء الحيوية
– الكيمياء الفيزيائية
– الكيمياء العضوية
– علم السموم
– الفيزياء
– فيزياء الطاقة المتجددة
– الإحصاء
– الإحصاء التطبيقي
– التمريض
– العلاج الطبيعي
– علم النفس العيادي
– أورام النساء
– علم وظائف الأعضاء
– الكيمياء الحيوية الطبية
– جراحة الأوعية الدموية
– الممارسة الصيدلية
– علم الأدوية والسموم
– الصيدلانيات
– الكيمياء الصيدلية

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خطوات التقديم:

1- الدخول على بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني ( هنا ).
2- اختيار (نظام توظيف أعضاء هيئة التدريس أستاذ مساعد فما فوق).
4- اختيار ايقونة (تقديم طلب جديد لمتقدم جديد).
5- تعبئة البيانات وتحديد القسم والتخصص المراد الذي يرغب التقدم عليه.
6- رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال نظام التوظيف الإلكتروني فقط.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد المقبل 1444/6/8هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني: ( هنا ) حسب خطوات التقديم الموضحة أعلاه، ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/6/12هـ.

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