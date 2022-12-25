الشعور السريع بالشيع بعد تناول الطعام.. علامة لمرض خطير

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قد يشعر البعض بالشبع سريعًا بمجرد تناول الطعام، وقد يبدو ذلك بالنسبة له أمرًا عاديًا لا يشكل خطرًا من وجهة نظره، لكن في الواقع إذا تكرر هذا الشعور، فقد يكون علامة على شيء أكثر خطورة، إذ اعتبره أحد الأطباء “أول” علامة حمراء للسرطان.

ويمكن لأي شخص أن يعاني من ضعف الشهية من وقت لآخر، سواء كان يعاني من اضطراب في المعدة، أو الشعور بعدم الجوع، لذا فإن تكرار فقدان الشهية لمرة واحدة ليس مدعاة للقلق.

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جرس إنذار

ومع ذلك، إذا كان عدم الرغبة في تناول الطعام والشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام يبدو أمرًا معتادًا، فقد يعني ذلك ضرورة التوجه إلى الطبيب.

قالت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور “فوكس أونلاين”: ” يتسبب سرطان المبيض في الشعور بالشبع بسرعة بعد الوجبات، لأنه غالبًا ما يتسبب في تراكم السوائل في البطن، والمعروف باسم الاستسقاء”.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “عندما يتراكم السائل، فإنه يضغط على الأعضاء الداخلية، بما في ذلك المعدة، مما يعني أن المعدة لا تتمدد كما تفعل عادة عندما تكون ممتلئة بالطعام”.

وأوضحت أن “ثلث النساء يصبن بالاستسقاء عندما يتم تشخيص سرطان المبيض لأول مرة”، علاوة على ذلك، قد يكون الاستسقاء وقلة الشهية المصاحبة له أحد الأعراض “الأولى” لسرطان المبيض، وفقًا لقولها.

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علامات أخرى لسرطان المبيض:

الانتفاخ

قالت الدكتور لي: “الانتفاخ هو أحد الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا لسرطان المبيض – إلى جانب الشعور بالشبع بعد الأكل بفترة وجيزة، وآلام في البطن، والحاجة إلى التبول كثيرًا.