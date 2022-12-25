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انطلاق التمرين «جسر 23» بين القوات البحرية للمملكة ونظيرتها البحرينية
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انطلاق التمرين «جسر 23» بين القوات البحرية للمملكة ونظيرتها البحرينية

انطلاق التمرين «جسر 23» بين القوات البحرية للمملكة ونظيرتها البحرينية

انطلاق التمرين «جسر 23» بين القوات البحرية للمملكة ونظيرتها البحرينية
٠٨:١٥:٠٥ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

انطلق في دولة البحرين، اليوم، التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر 23” بين القوات البحرية الملكية ، ممثلة في “الأسطول الشرقي”، وسلاح البحرية البحريني.

بحضور قائد سلاح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم، والملحق العسكري في سفارة المملكة  لدى البحرين العميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان، وعدد من كبار الضباط المشاركين في التمرين.

رفع المستوى القتالي والمفاهيم التكتيكية

وأوضح مدير التمرين العقيد البحري الركن أحمد بن عبدالرحمن العصيمي أن تمرين “جسر 23” يهدف إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية وتنفيذ العمليات المشتركة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية، والقيادة والسيطرة، ورفع كفاءة تطبيق إجراءات الاتصالات بمختلف أنواعها.

وبين أن هذا التمرين يأتي امتدادًا لسلسلة تمارين “جسر” التي تُنفذ بشكل دوري بين البلدين الشقيقين، تعزيزًا للتعاون الأمني والتنسيق بين الجانبين، وتأمين المياه الإقليمية، وتوحيد المفاهيم والعمل المشترك.

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