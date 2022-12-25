رسائل استغاثة وسد للثغرات.. «أبل» تضيف تطبيقات جديدة لهواتف «آيفون»

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أضافت عملاق الإلكترونيات “أبل”، مجموعة من التطبيقات الجديدة عبر هواتفها الذكية “آيفون” من خلال تحديث نظام التشغيل “آي.أو.إس 2ر16″، وتسجيلات أغاني كاراوكي اليابانية، وتطبيق للسبورة البيضاء، وتطبيقات متابعة جودة نوم المستخدم.

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تطبيق السبورة الذكية

ووفرت “أبل”، تطبيق السبورة الذكية “فري فورم” لأجهزة كمبيوتر “ماك”، مما يتيح للعديد من مستخدمي أجهزة “أبل” التعامل مع الرسوم والنصوص وغيرها من الوسائط على لوحة واحدة باستخدام الهاتف الذكي.

فيما تتيح خاصية “أبل ميوزيك سينج” الجديدة، بدء جلسات غناء أغاني كاراوكي اليابانية عبر الهاتف، مع إمكانية الاشتراك في خدمة بث الموسيقى التابعة لأبل. كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم الاختيار بين الغناء الثنائي مع أحد الفنانين الحقيقيين أو الغناء المنفرد، إلى جانب وجود كتالوج يضم ملايين الأغاني.

كما يضيف تحديث نظام التشغيل دعم خدمة إرسال رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ للهواتف “آيفون14” و”آيفون14 برو”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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رسالة استغاثة في حالة الطوارئ

وتتيح هذه الخدمة للمستخدم إرسال رسالة استغاثة في حالة الطوارئ حتى إذا كان موجودا خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول بالاعتماد على الأقمار الصناعية.

كما أشارت “أبل” إلى ان التحديث “آي.أو.إس 2ر16” يصلح الكثير من الثغرات التي تؤثر على أمن هواتف “آيفون” والكمبيوتر اللوحي “آيباد”.