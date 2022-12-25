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يديعوت أحرونوت: جنود الاحتلال يتخلصون من حياتهم.. الأعلى منذ 5 سنوات
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يديعوت أحرونوت: جنود الاحتلال يتخلصون من حياتهم.. الأعلى منذ 5 سنوات

يديعوت أحرونوت: جنود الاحتلال يتخلصون من حياتهم.. الأعلى منذ 5 سنوات

يديعوت أحرونوت: جنود الاحتلال يتخلصون من حياتهم.. الأعلى منذ 5 سنوات
٠٨:٠٦:٣٥ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ارتفاع معدل الوفيات بـ “بالتخلص من الحياة”  بين جنود جيش الاحتلال منذ مطلع العام 2022، حيث بلغ عددهم  14 جنديا هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد هو الأكبر مقارنة بالأعوام الـ 5 الماضية، حيث سجل في العام 2011 تخلص 11 جنديا من حياتهم، بينما سجل 6 حالات في العام 2013.

وبينت التقارير، أن غالبية الحالات سجلت بين الجنود الذكور، ولم يتوصل جيش الاحتلال إلى نتيجة واضحة تفسر ارتفاع هذه الحالات، حيث أنهم لا يتركون أي رسائل تشير إلى سبب إقدامهم على ذلك.

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ووفقا للصحيفة، فإن بيانات جيش الاحتلال، أظهرت زيادة مستمرة في عدد الإعفاءات من الخدمة العسكرية، بسبب الظروف النفسية، منوهة، بأنه في العام 2015 شكلت نسبة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، بسبب الظروف النفسية 4.5% فقط، وارتفعت هذه النسبة إلى 8.5% بحلول نهاية العام 2020.

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