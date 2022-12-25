«الراحمون يرحمهم الرحمن».. طفل شاهد حمارا يقف وسط الأمطار فماذا فعل؟

تواصل – فريق التحرير:

تعم الأمطار والأجواء الباردة، عددا كبيرا من الدول العربية، خلال الفترة الحالية، وتظهر الكثير من المواقف الفريدة، التي تكشف وعي الإنسان بما خلقه الله له ومن حوله، وأهمية التراحم ما بين البشر وحتى الكائنات التي تعيش بجواره.

احتمى معه من المطر

وتداول رواد ومتابعو التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو منتشر على صفحات وحسابات فلسطينية، عبر منصات السوشيال ميديا، أظهر طفلا فلسطينيا، من مدينة الخليل، رأى سيارة خشبية يجرها حمار، في منتصف الطريق، بين المركبات المختلفة، وقد توقف الطريق بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فهرع الطفل ناحية الحمار ومعه مظلة، ليحتميا بها معا من المطر.

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التراحم صفة من صفات المسلم

وقد نصت الشريعة الإسلامية السمحة، على ضرورة وأهمية التراحم بين البشر وبعضهم البعض، وبينهم وبين الحيوانات والكائنات التي تعيش من حولهم.

كما ورد في الآية الكريمة: {مَا يَفْتَحْ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[فاطر:2].

وكذلك ما قاله النبيﷺ : “الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.