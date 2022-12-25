العامة للحبوب: انخفاض إنتاج مشتقات القمح 11.3% وارتفاع مبيعات الدقيق 5%

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، ارتفاع كميات القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح العام الماضي، من قبل شركات المطاحن 1.6%.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها “بلغ إجمالي إنتاج القمح في إنتاج الدقيق 3.476.531 مليون طن، بارتفاع 54.470 ألف طن، في وقت ارتفعت مبيعات الدقيق 0.5%، مقابل انخفاض إنتاج مشتقات القمح 11.3%”.

وأشارت المؤسسة إلى انخفاض إنتاج شركات المطاحن الأربع من الدقيق العام الماضي بـ0.5%، حيث بلغ إجمالي إنتاج الدقيق 2.637.821 طن، مقارنة بعام 2020، الذي بلغ إجمالي الإنتاج 2.650.111 طن، وانخفض إجمالي إنتاج شركات المطاحن لمشتقات القمح 11.3%، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 3.294 طنا، مقابل 3.713 طنا في عام 2020، بانخفاض 419 طنا.

أيضا ارتفع إجمالي إنتاج شركات المطاحن من النخالة الحيوانية العام الماضي بـ11.1%، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 880.228 طنا، مقارنة بعام 2020، الذي بلغ 792.554 طنا، بزيادة 87.674 طنا، وارتفع إنتاج شركات المطاحن من الأعلاف بـ13.8%، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 632.425 طنا مقابل 555.858 طنا في عام 2020، وفقا لـ”الوطن”.

ووفقا للمؤسسة فقد بلغ إجمالي مبيعات شركات المطاحن من الدقيق العام الماضي 2.621.323 طن بـزيادة 0.5%، مقابل 12.435 طنا في عام 2020، وانخفضت مبيعات المطاحن من مشتقات القمح 0.9%، حيث بلغ إجمالي مبيعات شركات المطاحن من مشتقات القمح 3.452 طنا، مقابل 3.485 طنا في عام 2020، وذلك بانخفاض 33 طنا.

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