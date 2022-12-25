فرص عمل وتدريب طيران بـ «أديل» التابعة للخطوط الجوية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة طيران “أديل”، التابعة للخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.
اقرأ أيضًا:
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بخدمات الملاحة الجوية
فيما يلي التفاصيل والشروط:
المسمى الوظيفي:
مسؤول استرداد وحماية الإيرادات
المؤهلات والخبرة
-معرفة عملية بمجموعة أنظمة Navitaire (SkySpeed و GoNow)
-المعرفة العملية لبوابة PayFort PSP لأغراض الإبلاغ واسترداد الأموال
مهارات متعلقة بالعمل
-مهارات شخصية عالية
-متوسط أو أعلى في أدوات MS
-مهارات اتصال شفهية وكتابية مثبتة
منسق التوظيف – تمهير
المؤهلات والخبرة
– سعودي
– غير مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية.
– بكالوريوس هندسة صناعية.
يجب أن يكون المتقدمون مؤهلين لبرنامج تمهير المقدم من قبل طاقات.
النقباء
المؤهلات والخبرة
-أن يكون العمر أقل من 56 عامًا عند التوظيف.
-عقد ICAO / EASA / FAA ATPL الحالي،
تصنيف نوع A320 الحالي
احتفظ بما لا يقل عن 4000 ساعة من إجمالي وقت الطيران على متن طائرة يزيد وزنها عن 30 طنًا باستخدام FMC و EFIS أو قمرة قيادة زجاجية مماثلة.
احصل على 2500 ساعة من الموافقة المسبقة عن علم على الأقل على عائلة A320l330.
حاصل على شهادة طبية من الفئة 1 من قبل إحدى دول منظمة الطيران المدني الدولي.
تصنيف الأداة الحالي والصالح و LPC.
أن يكون حاصلاً على مستوى 4 في إجادة اللغة الإنجليزية على الأقل.
ساعات دفتر تسجيل مصدقة ويمكن التحقق منها.
لا يوجد سجل لحادث طيران أو حادث خطير أو سجل جنائي.
اقرأ أيضًا:
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف في مختلف المجالات
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).