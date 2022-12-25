فرص عمل وتدريب طيران بـ «أديل» التابعة للخطوط الجوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران “أديل”، التابعة للخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.

اقرأ أيضًا:

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بخدمات الملاحة الجوية

فيما يلي التفاصيل والشروط:

المسمى الوظيفي:

مسؤول استرداد وحماية الإيرادات

المؤهلات والخبرة

-معرفة عملية بمجموعة أنظمة Navitaire (SkySpeed و GoNow)

-المعرفة العملية لبوابة PayFort PSP لأغراض الإبلاغ واسترداد الأموال

مهارات متعلقة بالعمل

-مهارات شخصية عالية

-متوسط أو أعلى في أدوات MS

-مهارات اتصال شفهية وكتابية مثبتة

منسق التوظيف – تمهير

المؤهلات والخبرة

– سعودي

– غير مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية.

– بكالوريوس هندسة صناعية.

يجب أن يكون المتقدمون مؤهلين لبرنامج تمهير المقدم من قبل طاقات.

النقباء

المؤهلات والخبرة

-أن يكون العمر أقل من 56 عامًا عند التوظيف.

-عقد ICAO / EASA / FAA ATPL الحالي،

تصنيف نوع A320 الحالي

احتفظ بما لا يقل عن 4000 ساعة من إجمالي وقت الطيران على متن طائرة يزيد وزنها عن 30 طنًا باستخدام FMC و EFIS أو قمرة قيادة زجاجية مماثلة.

احصل على 2500 ساعة من الموافقة المسبقة عن علم على الأقل على عائلة A320l330.

حاصل على شهادة طبية من الفئة 1 من قبل إحدى دول منظمة الطيران المدني الدولي.

تصنيف الأداة الحالي والصالح و LPC.

أن يكون حاصلاً على مستوى 4 في إجادة اللغة الإنجليزية على الأقل.

ساعات دفتر تسجيل مصدقة ويمكن التحقق منها.

لا يوجد سجل لحادث طيران أو حادث خطير أو سجل جنائي.

اقرأ أيضًا:

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف في مختلف المجالات

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).